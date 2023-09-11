Сызранец оплатил задолженность перед своими детьми в размере свыше 1,2 млн рублей

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Житель г. Сызрани Самарской области, вернувшись из зоны специальной военной операции, оплатил задолженность перед своими детьми в размере свыше 1,2 млн рублей.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области находится исполнительное производство об обязании местного жителя ежемесячно выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям. Мужчина продолжительное время уклонялся от своих обязательств и официально нигде не работал.

Как только был объявлен призыв записаться в добровольцы, мужчина встал на защиту своей семьи и Родины. Вернувшись оттуда, первым делом отец встретился со своими детьми, а также погасил перед ними образовавшуюся задолженность в размере свыше 1,2 миллионов рублей.

Квитанцию об оплате мужчина предоставил в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района. Сотрудник Службы разъяснил должнику, что полное погашение задолженности не освобождает отца от ежемесячной выплаты алиментов. Обязанность финансово помогать своим детям сохраняется за ним до наступления их совершеннолетия.