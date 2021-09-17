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Сыровар из подмосковной деревни Кострово пришел на избирательный участок с любимой козой

17 сентября 2021 22:33
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Коза вела себя прилично.

В подмосковной деревне Кострово под Истрой сыровар Олег Сирота пришел на избирательный участок с козой по кличке Меркель. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2021», передают "Известия".

Олег уточнил, что всегда голосует именно здесь, поскольку рядом расположена его сыроварня. В этот раз мужчина взял с собой любимую козу.

«Меркель сама потянула меня к избирательному участку. Прям как почувствовала, что сегодня день голосования. Я по телевизору видел, что можно приходить с домашними животными», — рассказал Сирота.

Проблем при входе на избирательный участок не возникло.

«Нас пустили, выдали бюллетень. Меркель очень понравилось голосовать, поэтому, думаю, это станет нашей традицией», — отметил мужчина.

Коза вела себя прилично.

 

Фото: Telegram/mosregtoday/"Известия"

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