свыше 50% россиян отмечают рост цен на услуги частных специалистов

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Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про», почти каждый второй респондент (44%) отмечает, что услуги таких работников, как курьеры, таксисты, сантехники, массажисты и другие, подорожали незначительно, еще 12% видят сильный рост стоимости услуг. Результаты исследования были предоставлены «Известиям» 19 сентября.

Говоря о том, какие специалисты стали дороже, свыше четверти опрошенных отмечают, что наиболее выросшими в цене оказались услуги парикмахеров. На втором месте — сантехники (22%), а на третьем — люди, занимающиеся ремонтом (19%). В топ-5 взлетевших в цене мастеров также вошли таксисты (18%) и юристы (13%).

При этом 57% респондентов отмечают, что пока не испытывают трудностей в связи с возросшей стоимостью частных мастеров и специалистов. В случае возникновения проблем из-за цен они будут искать исполнителя дешевле (51%) или переносить работы на более поздний срок (27%). По оценкам 85% опрошенных, за последний год качество таких работников не изменилось или даже стало лучше.

Не все категории частных мастеров и специалистов подорожали — в некоторых случаях респонденты даже отмечают снижение цен на услуги. Так, в тройку подешевевших вошли: домработники (26%), психологи (16%) и стилисты (12%). В топ городов, где респонденты чаще всего отмечают снижение цен на услуги частных мастеров, вошли Санкт-Петербург (23%), Самара (12%) и Казань (11%).