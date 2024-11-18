Свыше 3,5 тысяч человек посетили Дни Тольятти на выставке «Самара»

Я нашел ошибку
Главные новости:
билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите
Билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите
В выходные на дорогах Самарской области задержаны 53 пьяных водителя
В выходные на дорогах Самарской области задержаны 53 пьяных водителя
В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост
В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры
В России может появиться лаборатория госпраздников
В России может появиться лаборатория госпраздников
Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару.
Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару
Продукты в России подорожали на 50-100% за год
Продукты в России подорожали на 50-100% за год
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свыше 3,5 тысяч человек посетили Дни Тольятти на выставке «Самара»

18 ноября 2024 11:14
123
Свыше 3,5 тысяч человек посетили Дни Тольятти на выставке «Самара»

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина завершились Дни Тольятти, организованные в рамках выставки «Самара». Выставка «Самара» создана по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и представляет собой самые яркие экспозиции, события и практики, которые Самарская область представляла на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

С 12 по 17 ноября на выставке проходили Дни Тольятти. В течение шести дней гости из разных уголков нашей губернии и всей страны имели возможность познакомиться с театрами и музеями, спортивными и культурными традициями автомобильной столицы, оценить её промышленный и научный потенциал, по-новому открыть для себя и туристические изюминки Тольятти. 

Так, в заключительный день тольяттинского марафона посетителям музея им. П. В. Алабина рассказали об уникальной операции по транспортировке дизельной подводной лодки Б-307 на территорию Паркового комплекса истории и техники им. К.Г. Сахарова. Подлодка, внутри которой проходят экскурсии, и сегодня является одним из самых знаковых экспонатов и настоящим символом парка, где на площади 40 га собрано порядка 450 образцов военной техники разных лет и вооружения.

С легендарными моделями отечественного автопрома и новейшими перспективными разработками гостей выставки познакомили сотрудники АО «АВТОВАЗ». И, конечно, все желающие смогли получить автограф и сделать памятное фото со звездой российского автоспорта, пилотом фирменной вазовской команды LADA Sport ROSNEFT Кириллом Ладыгин.

Музыкальным украшением заключительного дня работы тольяттинской экспозиции на выставке «Самара» стали выступления одного из самых юных волонтёров Самарской области, постоянного участника благотворительных концертов для военнослужащих Михаила Мудрова и популярного барда, автора и исполнителя Александра Валявина.

С 19 по 24 ноября на выставке «Самара» пройдет неделя городского округа Сызрань! Ежедневные анонсы выставки публикуются в сообществах «Выставка Самара» «ВКонтакте» https://vk.com/region63_samara и в «Телеграме» https://t.me/Samara_region_63

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
599
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
789
Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований.
16 ноября 2024  15:51
По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства
2263
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
652
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
627
Весь список