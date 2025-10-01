«Связующая нить»: участник «Школы героев» поговорил со студентами о преемственности поколений

149

В Самарском государственном экономическом университете прошёл урок мужества, посвящённый третьей годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. На встрече с будущими управленцами, экономистами и юристами шла речь об истории и значении этого события.

Мероприятие стало частью всероссийской акции-конкурса «Связующая нить», направленной на изучение истории семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Лекцию провёл Андрей Растегаев — ветеран СВО и участник программы «Школа героев» (создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), награждённый Орденом Мужества. Андрей рассказал о преемственности поколений и подвигах своих предков.

«В Москве, посетив архив Победы, с удивлением узнал, что мой дедушка воевал не только во время Великой Отечественной, он начал войну в Финляндии, а закончил в Японии. Я увидел, какие награды у него были, и оказалось, что одна медаль у нас с ним совпадает, - такая преемственность поколений», - поделился герой.

Студенты выразили гордость за страну и поддержку новых регионов. Валерия Игнатова рассказала о своём участии в гуманитарной помощи пострадавшим регионам, а Роман Смирнов подчеркнул важность традиционных ценностей как опоры для дальнейшего развития Отечества.

Организаторами проекта «Связующая нить» выступают Движение «За молодёжь» и Комитет семей воинов Отечества при поддержке Общественной палаты и Минпросвещения России. Патриотические встречи для молодёжи с настоящими героями помогает организовать самарский филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Фото - Ромашенко Анастасия