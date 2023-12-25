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Аналитики Авито Работы провели исследование среди 7 000 работающих респондентов и узнали, на что именно россияне откладывают годовую премию. Ранее эксперты выяснили, что больше трети (38%) сотрудников рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года.

Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 000 рублей (41%). 20% указали сумму 5 000-10 000 рублей, а еще 13% надеются на 10 000-20 000 рублей. 8% рассчитывают на 20 000-30 000 рублей, а 4% - на 30 000-40 000 рублей. 14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 000 рублей.

Свои накопления от годовой премии россияне больше всего хотят отложить на путешествия (20%) и нужды членов семьи (20%). Также в списке приоритетов респонденты отметили непредвиденные расходы (18%) и крупные покупки: квартира, машина, дорогая техника (13%).

На что россияне хотели бы отложить годовую премию

Ответ Доля респондентов, % На путешествие 20% На нужды детей/членов семьи 20% На непредвиденные расходы 18% На крупную покупку (квартира, машина, дорогая техника) 16% На здоровье (медицинское обследование, операции) 13% На уход за собой/процедуры красоты 9% На шопинг 8% На образование 5% На пенсию 3%

Премию на путешествия чаще всего откладывают работники из Ростова-на-Дону, а также специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (32%), фитнеса и салонов красоты (30%), бухгалтерии и финансов (27%), искусства и развлечений (27%).

Пенсионные накопления больше всего волнуют респондентов старше 65 лет (10%) и молодежь 18-24 лет (6%), работников сегментов автомобильного бизнеса (10%), в равной степени консалтинга и сельского хозяйства (9%), а также IT и телекоммуникаций (6%).