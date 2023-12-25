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Свои накопления от годовой премии россияне больше всего хотят отложить на путешествия

25 декабря 2023 12:21
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Свои накопления от годовой премии россияне больше всего хотят отложить на путешествия

Аналитики Авито Работы провели исследование среди 7 000 работающих респондентов и узнали, на что именно россияне откладывают годовую премию. Ранее эксперты выяснили, что больше трети (38%) сотрудников рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года.

Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 000 рублей (41%). 20% указали сумму 5 000-10 000 рублей, а еще 13% надеются на 10 000-20 000 рублей. 8% рассчитывают на 20 000-30 000 рублей, а 4% - на 30 000-40 000 рублей. 14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 000 рублей.

Свои накопления от годовой премии россияне больше всего хотят отложить на путешествия (20%) и нужды членов семьи (20%). Также в списке приоритетов респонденты отметили непредвиденные расходы (18%) и крупные покупки: квартира, машина, дорогая техника (13%).

 

На что россияне хотели бы отложить годовую премию

 

Ответ

Доля респондентов, %

На путешествие

20%

На нужды детей/членов семьи

20%

На непредвиденные расходы

18%

На крупную покупку (квартира, машина, дорогая техника)

16%

На здоровье (медицинское обследование, операции)

13%

На уход за собой/процедуры красоты

9%

На шопинг

8%

На образование

5%

На пенсию

3%

 

Премию на путешествия чаще всего откладывают работники из Ростова-на-Дону, а также специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (32%), фитнеса и салонов красоты (30%), бухгалтерии и финансов (27%), искусства и развлечений (27%).

Пенсионные накопления больше всего волнуют респондентов старше 65 лет (10%) и молодежь 18-24 лет (6%), работников сегментов автомобильного бизнеса (10%), в равной степени консалтинга и сельского хозяйства (9%), а также IT и телекоммуникаций (6%).

Теги: Опрос

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