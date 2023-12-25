Аналитики Авито Работы провели исследование среди 7 000 работающих респондентов и узнали, на что именно россияне откладывают годовую премию. Ранее эксперты выяснили, что больше трети (38%) сотрудников рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года.
Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до 5 000 рублей (41%). 20% указали сумму 5 000-10 000 рублей, а еще 13% надеются на 10 000-20 000 рублей. 8% рассчитывают на 20 000-30 000 рублей, а 4% - на 30 000-40 000 рублей. 14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 000 рублей.
Свои накопления от годовой премии россияне больше всего хотят отложить на путешествия (20%) и нужды членов семьи (20%). Также в списке приоритетов респонденты отметили непредвиденные расходы (18%) и крупные покупки: квартира, машина, дорогая техника (13%).
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На что россияне хотели бы отложить годовую премию
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Ответ
|
Доля респондентов, %
|
На путешествие
|
20%
|
На нужды детей/членов семьи
|
20%
|
На непредвиденные расходы
|
18%
|
На крупную покупку (квартира, машина, дорогая техника)
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16%
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На здоровье (медицинское обследование, операции)
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13%
|
На уход за собой/процедуры красоты
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9%
|
На шопинг
|
8%
|
На образование
|
5%
|
На пенсию
|
3%
Премию на путешествия чаще всего откладывают работники из Ростова-на-Дону, а также специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (32%), фитнеса и салонов красоты (30%), бухгалтерии и финансов (27%), искусства и развлечений (27%).
Пенсионные накопления больше всего волнуют респондентов старше 65 лет (10%) и молодежь 18-24 лет (6%), работников сегментов автомобильного бизнеса (10%), в равной степени консалтинга и сельского хозяйства (9%), а также IT и телекоммуникаций (6%).