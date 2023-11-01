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Сведения о более чем 1100 границах населенных пунктов Самарской области отражены в ЕГРН

1 ноября 2023 10:55
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Сведения о более чем 1100 границах населенных пунктов Самарской области отражены в ЕГРН

Наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о населенных пунктах и муниципальных образованиях Самарской области позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами региона, а также предотвращает земельные споры между правообладателями и нарушения в сфере земельных отношений.

По состоянию на 1 октября 2023 года в ЕГРН внесены сведения о 1131 границе населенных пунктов из 1333, расположенных в Самарской области, что составляет 85 % от общего количества. При этом границы населенных пунктов Камышлинского, Хворостянского, Нефтегорского и Красноармейского районов Самарской области внесены на 100 %. Также высокими показателями наполнения реестра сведениями о границах населенных пунктов могут похвастаться Кинельский, Исаклинский, Большечерниговский и Большеглушицкий районы Самарской области, у каждого из которых показатель превышает 95 %.

Внесение в ЕГРН границ населенных пунктов и муниципальных образований происходит в порядке межведомственного информационного взаимодействия Роскадастра Самарской области с региональными и муниципальными органами власти.

«Согласно административно-территориальному устройству в Самарской области образовано 342 муниципальных образования – это городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения, а также внутригородские районы городского округа Самара. На данный момент все они внесены в реестр недвижимости, так же как и лесничества. Работа в отношении границ населенных пунктов активно продолжается», - отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Дмитрий Наумов.

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