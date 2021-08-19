Судебные приставы помогли самарцу обеспечить гидроизоляцию кровли

145

Судебные приставы Куйбышевского района Самары помогли жителю областной столицы обеспечить гидроизоляцию кровли.

Жительницы Самары, живущие в «доме на два хозяина», нарушили требования к устройству крыши своей части дома, что привело к тому, что в дождь и в период таяния снега, влага скапливалась на крыше.

Из-за допущенных нарушений пострадал мужчина, проживающий во второй части дома. В комнате, стена которой была смежной с соседским домом, постоянно скапливалась влага, просачивающаяся через швы в крыше.

В результате мужчина обратился в суд с исковым заявлением об обязании соседок произвести демонтаж снегозадерживающих устройств и гидроизоляцию кровли.

Суд требования удовлетворил.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства предупредил должниц о применении в отношении них мер принудительного характера, а также о возможности привлечения их к административной ответственности.

Однако хозяйки второй части дома исполнять решение суда отказывалась.

Сотрудниками Отделения в отношении должниц вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также составлен административный протокол.

Данные меры побудили женщин исполнить решение суда.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, рассказали в пресс-службе УФССП СО.

Фото: пресс-служба УФССП СО