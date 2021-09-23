Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре выставка «Живая история Самарской губернии» будет работать с 24 сентября по 3 октября в летнем театре Струковского сада.
В Самаре откроется выставка «Живая история Самарской губернии» 
Особое место в экспозиции  занимают вымышленные  художником персонажи — «балбетки-толкушки».
«Учитесь видеть красоту!»: выставка к 110-летию со дня рождения театрального художника Александра Васильева
Состоится шестнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области».
"Поехали!": журналисты и блогеры примут участие в торжественном открытии кемпинга у Волги «Лиман»
Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.
Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу
Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.
Традиционное открытие сезона: в «МТЛ Арене» состоится очередной розыгрыш Кубка Приматова
Данил Липовой – автор первого забитого мяча в матче против "Знамени" поделился эмоциями от игры в свой день рождения.
Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой: победа над "Знаменем" – это что-то невероятное
В Самаре прошло просветительское благотворительное мероприятие с участием писателей из Москвы и передачей книг в дар лечебным учреждениям.
Российские писатели передали в дар книги  для пациентов с онкологическими заболеваниями
Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг.
Судебные приставы запустили новый сервис, который позволяет оформлять доверенность в электронном виде
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.16
EUR 85.2
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы запустили новый сервис, который позволяет оформлять доверенность в электронном виде

23 сентября 2021 14:41
146
Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться следующими сервисами на портале Госуслуг: 

- Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству.

- Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица. 

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользовавшись 3 тысячами доверенностями, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
198
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
194
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
240
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
623
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
516
Весь список