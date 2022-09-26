Судебные приставы взыскали со строительной организации региона долг в 5,8 миллионов рублей

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Фирма оказался должна заказчику за то, что сдала объект позже указанного в договоре срока.

Строительная компания сдала объект заказчику со значительным опозданием, что привело к финансовым убыткам со стороны заказчика. Организация, желая истребовать с виновника компенсацию, обратилась в суд. Суд принял решение исковое заявление удовлетворить и обязать строительную фирму выплатить заказчику 5,8 миллионов рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Безенчукского района Самарской области.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы было установлена, что на расчетных счетах должника-фирмы, имеются денежные средства. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об их списании.

В результате принятых мер долг строительной организации был полностью погашен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.