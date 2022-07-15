Я нашел ошибку
Главные новости:
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги

15 июля 2022 10:35
98
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги

Судебные приставы г. Похвистнево побудили компанию, ответственную за ремонт дорог в населенном пункте, провести реконструкцию дорожного полотна. 

Муниципальное учреждение г. Похвистнево заключило контракт с одной из организаций на ремонт дорожного полотна на нескольких участках автодороги. Дорога была отремонтирована, однако в рамках гарантийного срока на ней появились ямы и следы разрешения асфальтобетонного покрытия. С целью обязать организацию устранить дефекты учреждение обратилось в суд. Суд обязал дорожную компанию привести покрытие проезжих частей в надлежащий вид.

В отделении судебных приставов г. Похвистнево было возбуждено исполнительное производство об обязании организации устранить недостатки и провести работы по восстановлению дорожного покрытия. Судебные приставы направили должнику копию о возбуждении исполнительного производства и установили срок для исполнения решения суда.

Несмотря на то, что должник был уведомлен о необходимости исполнения решения суда, своих обязательств он не исполнил. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также руководство организации было предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника-организацию устранить имеющиеся на дороге дефекты дорожного покрытия. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
31
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
433
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
348
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
546
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
3047
Весь список