Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги

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Судебные приставы г. Похвистнево побудили компанию, ответственную за ремонт дорог в населенном пункте, провести реконструкцию дорожного полотна.

Муниципальное учреждение г. Похвистнево заключило контракт с одной из организаций на ремонт дорожного полотна на нескольких участках автодороги. Дорога была отремонтирована, однако в рамках гарантийного срока на ней появились ямы и следы разрешения асфальтобетонного покрытия. С целью обязать организацию устранить дефекты учреждение обратилось в суд. Суд обязал дорожную компанию привести покрытие проезжих частей в надлежащий вид.

В отделении судебных приставов г. Похвистнево было возбуждено исполнительное производство об обязании организации устранить недостатки и провести работы по восстановлению дорожного покрытия. Судебные приставы направили должнику копию о возбуждении исполнительного производства и установили срок для исполнения решения суда.

Несмотря на то, что должник был уведомлен о необходимости исполнения решения суда, своих обязательств он не исполнил. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также руководство организации было предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника-организацию устранить имеющиеся на дороге дефекты дорожного покрытия. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.