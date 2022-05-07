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Судебные приставы УФССП СО приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

7 мая 2022 14:21
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Сотрудники Службы поздравили горожан с наступающим праздником и раздали черно-оранжевые символы народной памяти о подвиге тех, кто освободил нашу Родину.

В преддверии Дня Победы судебные приставы УФССП России по Самарской области приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», олицетворяющей победу советского народа над фашизмом. Сотрудники Службы поздравили горожан с наступающим праздником и раздали черно-оранжевые символы народной памяти о подвиге тех, кто освободил нашу Родину.

    На этот раз акция прошла на Крымской площади. Прохожие с благодарностью принимали георгиевские ленточки и говорили «спасибо» сотрудникам Службы за то, что они не забывают подвиги  героев Великой Отечественной войны. Судебные приставы предлагали горожанам прикрепить ленточки на груди у сердца и  таким образом выразить благодарность ветеранам и отдать дань памяти воинам, погибшим за Родину. Даже самые маленькие жители не остались в стороне от мероприяти, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 
Фото:   Пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

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