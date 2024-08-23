Судебные приставы Советского района Самары передали на уничтожение свыше 2 тысяч литров алкоголя 

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Судебные приставы Советского района Самары передали на уничтожение свыше 2 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Самарские предприниматели осуществляли продажу спиртных напитков без лицензии.

У судебного пристава-исполнителя из Советского района г. Самары на исполнении находилось 60 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов. За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий. Составив соответствующий акт, сомнительный алкоголь передали в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области