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Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации

19 января 2023 11:31
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Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с местной металлоторгующей организации 10 миллионов рублей долга за ненадлежащее исполнение договора поставки товара.

По условиям договора металлоторгующая организация обязалась поставить строительной фирме 160 тонн рифленой арматуры. Заказчик исполнил свои обязательства, перечислив стопроцентную предоплату на расчетный счет поставщика в размере 10 миллионов рублей. Однако по истечении указанного в договоре времени товар так и не был доставлен до адресата. Строительная фирма обратилась с заявлением в суд об обязании взыскать с самарской организации сумму основного долга. Требования пострадавшей стороны были удовлетворены.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Сотрудник Службы совершил выход по адресу должника и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав разъяснил о последствиях игнорирования исполнения решения суда и предупредил о применении мер принудительного взыскания.

Организация, не желая сталкиваться с серьезными последствиями и репутационными рисками, оплатила задолженность по договору поставки в пятидневный срок.

Денежные средства перечислены на счет строительной фирмы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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