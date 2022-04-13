Судебные приставы Самары передали гумпомощь беженцам с Донбасса

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Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области оказали гуманитарную помощь гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

В Самарскую область прибыло почти 1,5 тысячи беженцев. Все они были размещены в пунктах временного пребывания по всему региону. В основном это женщины и дети. Жители области собирают для вынужденных переселенцев всё самое необходимое: это и предметы личной гигиены, и канцтовары для занятий школьников, и одежда. Не смогли безучастными остаться и судебные приставы региона. Сотрудники Управления передали беженцам несколько коробок со средствами личной гигиены, а также с канцтоварами для детей.

Выразить поддержку гражданам ДНР для сотрудников ведомства — дело чести и почетная миссия. Судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области нередко организовывают и принимают участие в благотворительных акциях. Сейчас же, в непростое для нашей страны время, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, важна как никогда.