Судебные приставы Самарской области взыскали в ходе акции свыше 680 тысяч рублей

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Акция «Узнай о своих долгах» продолжается. На этот раз основной упор в информировании населения был сделан на возможность исполнить финансовые обязательства в режиме реального времени с помощью электронных сервисов Службы. Это избавит должников от необходимости переходить на сторонние сайты и гарантирует безопасную передачу персональных данных.

Почти 540 человек Самарской области были проинформированы о работе электронных сервисов Службы. Из них почти сотня человек оказались в списках должников у судебных приставов. Узнав о своих долгах, часть граждан поспешила погасить имеющуюся задолженность. В ходе мероприятия судебными приставами окончено 29 исполнительных производств и взыскано свыше 680 тысяч рублей, частично взыскана еще 71 тысяча рублей.

К гражданам, имеющим задолженности в несколько сотен тысяч рублей и не желающим их оплачивать в добровольном порядке, были применены меры принудительного взыскания. Так, в ходе мероприятия, судебными приставами-исполнителями были описаны автомобили неплательщиков. У одного из должников был арестован мобильный телефон.

Судебные приставы региона призывают граждан не откладывать возможность узнать о своих долгах и использовать для этого «Банк данных исполнительных производств». При наличии задолженностей оперативно погашать их с помощью электронных сервисов Службы.