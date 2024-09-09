Судебные приставы Самарской области организовали для студентов Самарского машиностроительного колледжа участие в первенстве «Юный динамовец»

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В рамках работы со студентами среднеспециальных и высших учебных заведений, проводимой Молодежным советом и Отделом организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, сотрудниками Службы было организовано участие студентов Самарского машиностроительного колледжа в первенстве «Юный динамовец». В рамках соревнований молодые люди и девушки до 18 лет соревновались в прыжках в длину, беге на 100 метров и эстафете.

Такие мероприятия позволяет студентам не только узнать о профессии, но в и неформальной обстановке пообщаться с теми, кто уже трудится на Службе не первый год.