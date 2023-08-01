Судебные приставы региона препроводили за пределы страны 444 мигранта

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Только за минувшую неделю на родину отправились почти 40 граждан из бывших союзных республик.

В конце июля судебные приставы выдворили за пределы России порядка 40 жителей стран СНГ. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации, что и стало причиной привлечения их к административной ответственности и отправки обратно на родину. Вернуться в нашу страну они не смогут согласно действующему закону ближайшие 5 лет.

Всего с начала 2023 года сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препровождено за пределы России 444 гражданина из различных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. При этом большая часть иностранцев отправлена домой за свой счет.