Судебные приставы региона поздравили с Днем знаний детей из ДНР и ЛНР

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области посетили пункт временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. В рамках визита судебные приставы поздравили детей с Днем знаний.

Дети были снова рады увидеть знакомые лица, ведь ранее они уже встречались с сотрудниками Службы на спортивном мероприятии. Как и тогда, ребята были тронуты заботой и вниманием.

Среди встретивших гостей детей много школьников, кто-то из них сегодня впервые сядет за парты, а кого-то ждет серьезная пора подготовки к экзаменам. Судебные приставы поздравили ребят с праздником, пожелали усидчивости за партой и внимания на уроках, здоровья и исполнения всех желаний. Каждый ребенок получил в этот день подарки. Собранные с заботой 50 школьных комплектов с необходимыми канцелярскими принадлежностями и наборами для рисования стали желанными подарками для детей.

«В непростой период очень важно не оставаться в стороне. Мы обязательно приедем к ребятам снова, ведь сейчас они как никогда нуждаются в нашей заботе», – сказали участники благотворительной акции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области