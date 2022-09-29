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Судебные приставы региона подвели итоги акции «Собери ребенка в школу»

29 сентября 2022 15:35
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Всего посещено более 450 должников.

Судебными приставами-исполнителями во всех районах области проведены масштабные рейдовые мероприятия по адресам неплательщиков алиментов. Всего посещено более 450 должников. Перед сотрудниками Службы стояли непростые задачи – побудить родителей, забывших о долге перед своими детьми, принять меры по оплате алиментов, разъяснить им нормы законодательства об исполнительном производстве.

Судебными приставами-исполнителями отработано несколько сотен исполнительных производств данной категории, наложены аресты на имущество должников, вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», часть должников привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». У 40 неплательщиков установлены места их официального трудоустройства, куда направлены постановления об удержании денежных средств из заработной платы.

В рамках акции судебные приставы-исполнители не только выходили в рейды, но и организовывали встречи должников с представителями различных религиозных организаций. Священнослужители беседовали с гражданами о причинах неуплаты алиментов, о необходимости заботы о своих детях.

Всего на данный момент судебными приставами региона в пользу детей взыскано свыше  565 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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