Судебные приставы приостановили работу парового котла в одном из санаториев СО

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Судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность парового котла в одном из санаториев Самарской области.

В ходе плановой проверки были установлены нарушения в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. Оказалось, что руководством учреждения не проведено техническое диагностирование внутреннего газопровода котельной, а также установленных на нем технических устройств.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации парового котла. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направлен на исполнение в отделение судебных приставов.

Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения санатория. Деятельность по эксплуатации парового котла приостановлена на 90 суток.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП СО