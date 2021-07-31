Судебные приставы помогли сиротам из Красноармейского района получить жилье

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В отделении судебных приставов Красноармейского района Самарской области на исполнении находилось 6 исполнительных производства об обязании Администрацию района предоставить бывшим воспитанникам детского дома жилье, которое отвечало бы всем санитарным и техническим требованиям. Однако вопреки действующему законодательству, молодые люди не получили в установленный законом срок ключи от квартир.

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем вручено представителю Администрации требование об исполнении решения суда. Также он предупредил о последствиях неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», после чего с молодыми людьми заключили договор социального найма и вручили ключи от благоустроенных квартир.

Всего за 6 месяцев 2021 год на исполнение в Службу поступило 200 исполнительных листов о предоставлении жилья детям-сиротам. Благодаря работе судебных приставов ключи от собственных квартир сейчас получили уже свыше 80 молодых людей.