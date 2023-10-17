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Судебные приставы помогли самарцам не остаться без горячей воды из-за соседей

17 октября 2023 11:55
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Судебные приставы помогли самарцам не остаться без горячей воды

Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары убедили супружескую пару демонтировать задвижку на циркуляционной трубе, которая могла стать причиной отсутствия горячего водоснабжения во всем доме.

Мужчина нарушил систему водоснабжения во всем доме, установив на стояке обратной подачи горячего водоснабжения запорную арматуру. Неправильно к циркуляционной трубе был подключен и полотенцесушитель. Данное нарушение было замечено в ходе плановой проверки специалистами-сантехниками. ТСЖ неоднократно направляло предписание жильцу квартиры с просьбой демонтировать арматуру, но мужчина игнорировал эти требования. В результате, управляющая компания подала заявление в суд.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары. Должников предупредили о возбужденных исполнительных производствах, установили им срок для добровольного исполнения решения суда. Как показал повторный выезд, требования исполнены не были. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении должников постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, ограничил их в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Этих мер оказалось достаточно, чтобы побудить жильцов квартиры приступить к демонтажу арматуры. Решение суда исполнено. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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