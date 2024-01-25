Судебные приставы помогли пополнению биоресурсов Волги в Самаре

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Судебные приставы Самарского района обязали организацию возместить ущерб водным биологическим ресурсам, нанесенный в ходе проведения в акватории работ.

В рамках плана по добыче, выгрузке строительного речного песка, перегрузки тарно-штучной и щебеночной продукции, металлолома, технической соли, гравия, обогащенного песка и других инертных грузов самарская организация была обязана компенсировать вред, нанесенный в ходе работ водным биологическим ресурсам, и выпустить в р. Волгу молоди различных видов рыб. Несмотря на имеющиеся обязательства организация не провела соответствующие мероприятия. Надзорные органы обратились с исковым заявлением в суд. Суд обязал организацию возместить нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары. Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Но без них не обошлось, в результате чего судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Руководство организации не пожелало усугублять ситуацию и произвело мероприятия по выпуску молоди рыб в акваторию р. Волги.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.