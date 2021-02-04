Судебные приставы побудили самарца пройти флюорографическое обследование

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Мужчина, состоящий на динамическом учете в наркологическом диспансере, отказывался проходить флюорографическое обследование и предоставлять медицинским работникам результаты. При этом гражданин своим поведением создавал опасность распространения инфекции и, как следствие, опасность заражения членов его семьи и окружающих. Куйбышевским районным судом принято решение об обязании гражданина пройти флюорографическое обследование и предоставить результаты в наркологический диспансер.

На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках исполнительного производства должника уведомили о возбуждении производства и необходимости добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок. Также гражданина предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также он будет привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В результате гражданин прошел флюорографическое обследование и предоставил информацию медицинским работникам наркологического диспансера.