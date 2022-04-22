Я нашел ошибку
Главные новости:
Должника, в отношении которого проводились розыскные мероприятия, дома не оказалось.
Судебные приставы по адресу предполагаемого должника по алиментам нашли другого алиментщика
Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге!
В выходные дни в Самарской области сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия
Учитель русского языка и литературы Сания Айтасова представит Самарскую область на всероссийском конкурсе.
Дмитрий Азаров наградил «Учителя года» Самарской области
Будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций Промышленного района Самары.
В Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 
За первые три месяца 2022 года с участием народных дружинников выявлено и пресечено более 1600 административных правонарушений.
В регионе осуществляют свою деятельность 138 добровольных народных дружин
На участке с 9 км по 18 км, трассы Никольское – Купино – Толстовка – Звезда отфрезеровали первый километр.
В Безенчукском районе приняли эстафету дорожного ремонта по нацпроекту
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
Учащиеся во главе с преподавателями облагородили территорию перед домом - убрали мусор, листву и ветки и навели чистоту.
Самарские школьники провели субботник у дома ветерана Великой Отечественной войны
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
-2.08
EUR 81.22
-2.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы по адресу предполагаемого должника по алиментам нашли другого алиментщика

22 апреля 2022 17:22
52
Должника, в отношении которого проводились розыскные мероприятия, дома не оказалось.

Судебные приставы по розыску на адресе предполагаемого места нахождения должника по алиментам, обнаружили другого алиментщика с долгом в свыше 700 тысяч рублей. 

Должника, в отношении которого проводились розыскные мероприятия, дома не оказалось. А вот его сосед по комнате явно не ожидал приезда сотрудников Службы. Заботе о ребенке мужчина предпочитает бездействие, которое он частично скрашивает распитием спиртных напитков со своим соседом по квартире. 

Судебный пристав-исполнитель Промышленного района составил в отношении отца протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, изучив материалы дела, назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь мужчине предстоит провести время за благоустройством города.

Должника предупредили, что если он не изменит образ жизни и не начнет выплачивать алименты ребенку, то его бездействие станет причиной для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   Пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
197
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
22 апреля 2022  10:31
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
250
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
483
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
433
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
437
Весь список