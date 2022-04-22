Судебные приставы по адресу предполагаемого должника по алиментам нашли другого алиментщика

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Судебные приставы по розыску на адресе предполагаемого места нахождения должника по алиментам, обнаружили другого алиментщика с долгом в свыше 700 тысяч рублей.

Должника, в отношении которого проводились розыскные мероприятия, дома не оказалось. А вот его сосед по комнате явно не ожидал приезда сотрудников Службы. Заботе о ребенке мужчина предпочитает бездействие, которое он частично скрашивает распитием спиртных напитков со своим соседом по квартире.

Судебный пристав-исполнитель Промышленного района составил в отношении отца протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд, изучив материалы дела, назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь мужчине предстоит провести время за благоустройством города.

Должника предупредили, что если он не изменит образ жизни и не начнет выплачивать алименты ребенку, то его бездействие станет причиной для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области