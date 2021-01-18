Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

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После схода лавины в Карачаево-Черкесии неизвестна судьба двух человек, передает РИА Новости. Об этом сообщает МЧС России.

Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Отмечалось, что на место ЧП прибыл глава КЧР, где провел заседание оперштаба.

"Устанавливается местонахождение двух человек", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины, как сообщалось ранее, остановили из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условий, возобновят утром во вторник.

Фото: РИА Новости / Григорий Прусенко