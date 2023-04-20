Суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries

Подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерности практики Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс планирует это решение оспорить
Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Об этом сообщил РБК замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд.
Иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта 2023 года, следует из данных картотеки суда. На прошлой неделе, 13 апреля, иск был удовлетворен.
Как объяснил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области в ответе РБК, в случае, если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе в том числе: