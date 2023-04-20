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Суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries

20 апреля 2023 09:12
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Суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries

Подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерности практики Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс планирует это решение оспорить

Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества. Об этом сообщил РБК замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд.

Иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта 2023 года, следует из данных картотеки суда. На прошлой неделе, 13 апреля, иск был удовлетворен.
Как объяснил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области в ответе РБК, в случае, если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе в том числе:

  • требовать замену на продукцию той же марки (модели, артикула), другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;
  • требовать безвозмездного устранения недостатков;
  • отказаться покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;
  • требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.
  • Таким образом, при осуществлении дистанционной продажи товаров ООО «Вайлдберриз» допускает «нарушение действующего законодательства, а именно: взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества», считают в областном управлении Роспотребнадзора.


 

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