Суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за фото в метро

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Турецкий суд постановил депортировать задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни россиянина, он покинул Турцию в субботу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

В генконсульстве сообщали в сентябре, что гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни, диппредставительство поддерживало контакт с семьей гражданина и турецкими властями. По данным СМИ, мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами, она написала заявление.

С момента поступления информации о задержании российского гражданина по обвинению в нарушении тайны личной жизни данный вопрос находился на контроле генерального консульства, отметили дипломаты. "По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию", - заявили РИА Новости в консульстве России.

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