СУ СО призывает родителей и детей в период осенних каникул соблюдать меры безопасности

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Осенние школьные каникулы – это время отдыха и интересного времяпрепровождения для детей. С началом школьных каникул у детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровью детей, совершению ими правонарушений и преступлений.

Поэтому именно родители и лица их замещающие должны постоянно контролировать местонахождение своего ребенка.

Родителям необходимо провести беседы с детьми и довести до них:

- правила поведения на прогулке, рассказав, что несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00 часов;

- правила безопасности дорожного движения, в том числе и для тех, которые пользуются вело- и мототранспортом, не забывая, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям до 16 лет – скутером (мопедом), мотоциклом;

- правила безопасного поведения на воде в случае нахождения возле водоёмов и на территориях с водными объектами, не забывая предупредить, что играть и гулять можно только в строго отведённых для этих целей местах на безопасном расстоянии от водоёмов;

- правила пожарной безопасности, как при нахождении дома, так и на улице, в общественном месте, обозначив противопожарные меры для каждой конкретной ситуации;

- правила использования бытовых, в том числе электрических, приборов с целью исключения бытового травматизма;

- правила поведения в сети Интернет и социальных сетях, установив родительский контроль за использованием ребенком устройств с выходом в Интернет с ограничением отдельных ресурсов.

Родители и лица, их замещающие, должны помнить, что от качества соблюдения ими профилактических и предохранительных мер зависит безопасность их детей.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области также напоминает жителям региона о функционировании горячей линии «Ребенок в опасности». Позвонив на горячую линию, либо отправив смс можно передать сообщение о любом происшествии с несовершеннолетними по вопросам защиты их прав и законных интересов. Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» осуществляется дежурной службой следственного управления в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: Единый номер «123» (набор с мобильного телефона).

Фото: СУ СКР СО