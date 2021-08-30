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Студотряды региона запустили благотворительную акцию помощи пострадавшим от пожара в Борском районе

30 августа 2021 15:10
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Также призывают всех неравнодушных граждан помочь тем, кто пострадал от пожара. 

Самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов» запустили благотворительную акцию помощи пострадавшим от крупного пожара в Борском районе. 

В минувшие выходные студенческие отряды передали пострадавшим от огня первую партию продуктов длительного хранения, бытовую химию и медицинские препараты. 

Пожар в Борском районе случился 21 августа. Для его тушения были сконцентрированы все силы. В настоящее время населению оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под личным контролем Дмитрия Азарова.

«Движение студенческих отрядов всегда подставляло плечо государству, своему региону. Порой ребята работали в очень сложных условиях. Например, летом прошлого года в целях профилактики и распространения коронавирусной инфекции организовали сбор анкет и информирование прибывающих в губернию граждан. В сложившейся ситуации бойцы студенческих отрядов Самарской области принимали участие в работе центра по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Борском районе», - пояснил руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Сергей Пушняк.

Студенческие отряды Самарской области не только активно включились в сбор средств и продовольственных товаров, но и призывают всех неравнодушных граждан помочь тем, кто пострадал от пожара. 

В настоящее время определены номера телефонов администрации Борского района, по которым могут обратиться желающие оказать помощь: 8(84667)2-13-31, мобильный телефон 8(927)019-04-95.

 

Теги: благотворительная акция студотряды региона

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