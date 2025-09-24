Студенты-волонтеры ПГУТИ протестировали качество связи в публичных точках доступа в Самаре

129

Студенты-волонтеры ПГУТИ вместе с министерством цифрового развития и связи Самарской области протестировали качество связи в публичных точках доступа в Самаре.



Ребята проверили, как работает интернет в парках, торговых центрах и других локациях. Теперь карта точек Wi-Fi стала точнее: добавлены названия ТЦ и уточнены адреса.



Найти ближайшую точку доступа в Самарской области можно на карте по ссылке: https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostup..

Фото: департамент информационной политики СО