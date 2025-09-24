Я нашел ошибку
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
Студенты-волонтеры ПГУТИ протестировали качество связи в публичных точках доступа в Самаре

24 сентября 2025 14:20
129
Теперь карта точек Wi-Fi стала точнее: добавлены названия ТЦ и уточнены адреса.

Студенты-волонтеры ПГУТИ вместе с министерством цифрового развития и связи Самарской области протестировали качество связи в публичных точках доступа в Самаре.

Ребята проверили, как работает интернет в парках, торговых центрах и других локациях. Теперь карта точек Wi-Fi стала точнее: добавлены названия ТЦ и уточнены адреса.

Найти ближайшую точку доступа в Самарской области можно на карте по ссылке: https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostup..

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

