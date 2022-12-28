Студенты Самарского политеха разработали оригинальный дизайн для элементов городских инженерных систем

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Политеховцы готовятся удивить жителей и гостей Самары новым оформлением канализационных люков



Авторы проекта - студентки факультета архитектуры и дизайна Мария Сливкина и София Габдушева. Год назад они начали работу над оформлением люков с символами города.



– Дизайнерские канализационные люки – своеобразный уличный арт, отлитый в чугуне. Он также нуждается в оформлении, чтобы вписываться в концепцию территории города. Цель нашего проекта – не только создать уникальный дизайн для элементов инженерных систем, но и показать главные достопримечательности Самары, – рассказывает одна Мария Сливкина. – Мы брали туристические маршруты и предлагали их символическое изображение на замену обычным люкам в клетку. Главная задача - разнообразить их облик, чтобы вызвать интерес у прохожих.

По статистике, больше всего такими люками украшены туристические маршруты в Азии, где дизайнерские крышки можно встретить на 80% городских пространств, в Европе и США эта цифра составляет 50-60%, в России – 10%. Студенты Самарского политеха предлагают начать с университета – соответствующий дизайн с логотипом вуза уже создан. Люки могут стать арт-объектами и одновременно нести на себе некую информацию, например, карту маршрута или рекламу организации.



– Мы готовы заниматься оформлением люков с использованием самарской символики, эта ниша пока не занята, – говорит студентка третьего курса София Габдушева. – Сейчас разрабатываем бизнес-план и необходимую документацию. Курирует проект декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта, доктор технических наук Константин Никитин.



Задумку студенток уже оценили в другом городе. Так, Мария Сливкина стала победителем интернет-голосования конкурса «Смоленский городской люк», сумев в своей работе отразить главные достопримечательности Смоленска на инженерных объектах.