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Студенты самарских вузов примут участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые»

20 апреля 2023 16:25
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В основе концепции марафона — современная Россия, страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Студенты самарских вузов примут участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который пройдет с 24 по 26 апреля в Центральном Манеже в Москве.

В основе концепции марафона — современная Россия, страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас. Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего. Выступления лекторов Просветительского марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» социальной сети «ВКонтакте».

В делегацию Самарской области вошли 9 выдающихся студентов из трех вузов региона: Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного экономического университета.

Также участие во всех активностях марафона, в том числе и конкурсах, могут принять все желающие: на сайте и в социальных сетях. Организаторы после марафона доставят победителям и активным участникам крутые призы, а знания, полученные на марафоне, останутся на всю жизнь.

За три дня Лекторы марафона - выдающиеся государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители сферы культуры и искусства, военные корреспонденты, врачи, спортсмены покажут молодым людям возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы стать автором своего будущего и будущего своей страны.

Первый день марафона получил название «Время действий». Молодые люди узнают, куда направлен вектор политического развития страны, что происходит в разных отраслях экономики, чего достигла наука, к чему стремятся культура и искусство. Речь также пойдет о задачах, которые ставит государство и современное общество перед молодежью. Все это важно знать, чтобы понять текущие условия, определить свои возможности, выбрать ориентиры и поставить цели для движения вперед.

Лейтмотив второго дня программы — «Человек действующий». Выступления лекторов покажут, какие качества необходимы молодежи сегодня, и почему наибольшего успеха достигают социально ответственные, вовлеченные, активные граждане своей страны. Именно такие люди из России и зарубежья поделятся своими историями успеха с участниками марафона, помогут слушателям увидеть самые актуальные сферы и направления для самореализации.

Программа третьего дня под названием «Траектория карьеры» будет посвящена возможностям молодежи в сегодняшней России. Лекции, дискуссии и интервью раскроют тенденции на рынке труда, многообразие вариантов трудоустройства для молодых специалистов, а также запросы на новые профессии в разных сферах деятельности.

«В Год педагога и наставника Просветительский марафон Общества «Знание» приобретает особое значение, ведь в его основе лежит модель наставничества. Наши спикеры делятся личным опытом и вдохновляют молодежь собственным примером. Россия сегодня — страна стремительных изменений, и связь поколений, передача опыта, духовных ценностей необходимы для сохранения национальной идентичности. Нам очень важно, чтобы молодые люди увидели в этих переменах потенциал для себя, осознали, какие у них есть перспективы, и смело начали действовать. Сегодня время идти вперед, побеждать, и наши лекторы покажут молодежи пути развития, расскажут, как быть активными здесь и сейчас, ведь это главный фактор, определяющий победителя. А ребята пусть выбирают, что каждого из них вдохновляет», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

 

Фото:   департаменет информационной политики СО

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