Студенты региона встретились с врио заместителя председателя Правительства Самарской области Константином Пресняковым

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В Центре молодёжных инициатив Strelka Hall в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» от Росмолодёжи состоялась встреча студентов Самарской области с Константином Пресняковым, врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи.

«ГосСтарт. Диалог» — проект, призванный помочь молодым людям определиться с выбором профессии и понять, какие существуют возможности развития на государственной и муниципальной службе.

В ходе встречи Константин Пресняков рассказал историю своего карьерного пути на государственной службе. Уже в вузе, благодаря эффективности выполнения поставленных задач, Константин Геннадьевич занял руководящую должность в самарской компании, занимающейся информационными технологиями, а после перешёл на государственную должность. Также спикер отметил, что в работе госслужащего крайне важны педантичность, пунктуальность, именно эти качества, по мнению Преснякова, позволяют эффективно выполнять поставленные задачи.

Студенты узнали о том, как выстраивается работа на разных этапах реализации государственных проектов, а также о возможных сложностях, которые могут возникнуть при решении государственных задач. Также спикер рассказал о технологических проектах, которые реализуются в Самарской области. Одним из них является «Карта жителя Самарской области» - это универсальная пластиковая карта, которая позволяет расплачиваться в транспорте, оплачивать товары и услуги у партнеров проекта, а также её можно использовать как как аналог полиса ОМС в медицинских учреждениях.

Участников диалога интересовало какие знания наиболее важны в работе на госслужбе, с какими вызовами и проблемами сталкивался сам спикер в своей работе, какие существуют возможности для профессионального и карьерного роста в государственной службе.

Константин Пресняков отметил важность таких проектов, как «ГосСтарт. Диалог», так как они позволяют молодым людям познакомиться со столь важной работой госслужащих. «Работа на госслужбе всегда актуальна, поэтому чем больше замотивированных молодых специалистов будет в государственных органах, чем больше стажировок и возможностей будет у молодёжи, тем лучше будет для всех», – подчеркнул врио зампреда Правительства региона.

Участники встречи отметили, что подобный формат диалога позволяет получить более четкое представление, о том, как работают государственные структуры.

«Представление о государственной службе стало более ясным и понятным, потому что в общем это очень обширное понятие – в ней очень много аспектов. А когда ты видишь живой пример, который благодаря своей целеустремленности и ответственности добился достаточно высоких результатов, то ты понимаешь, что у тебя всё получится, если ты будешь хорошо трудится», – поделилась участница встречи, студентка Самарского государственного экономического университета Екатерина Шиянова.

В Самарской области проект реализуется департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области. Ключевыми партнерами Программы выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления и АНО «Корпоративный университет Правительства Нижегородской области», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Фото предоставлено Центром информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области