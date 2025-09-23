Студенты региона могут принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты региона могут принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»

23 сентября 2025 14:41
175
Обучающиеся вузов региона могут подать заявку и убедиться в готовности к выходу на рынок труда.

Студенты Самарской области могут проверить свои знания и прикладные навыки, став участниками IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучающиеся вузов региона могут подать заявку и убедиться в готовности к выходу на рынок труда.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Подать заявку могут студенты, обучающиеся на любых направлениях подготовки – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ с 2017 года. Он охватывает 71 предметную область: от авиастроения до искусственного интеллекта. Каждый год олимпиада прирастает актуальными направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда.
За восемь сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1,4 млн студентов; более 28 000 дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4 000 человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 700 миллионов рублей.
От Самарской области только в предыдущем сезоне участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 1 961 обучающийся из 23 вузов. Лучшие из них получили 28 дипломов проекта.
«Молодежь Самарской области из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. В этом сезоне тематика олимпиады охватит широкий спектр направлений: от географии и дизайна до ядерной физики и искусственного интеллекта. Участники смогут решить практико-ориентированные задания, разработанные совместно с индустриальными партнерами олимпиады, войти в национальный кадровый резерв «Я – профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей. Уверен, IX сезон станет отправной точкой в карьере для студентов Самарской области и поможет им стать частью большого сообщества профессионалов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В IX сезоне участников ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.
«Олимпиада «Я – профессионал» дает возможность погрузиться в специфику будущей работы молодым специалистам, при этом участники могут выбрать любое направление вне зависимости от профиля обучения. В прошлом году студенты вузов Самарской области проявили высокий интерес к таким дисциплинам, как «Программирование и информационные технологии», «Экономика» и «Искусственный интеллект». В IX сезоне студентам доступны 70 направлений, среди которых пять новых – «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Олимпиада позволит выявить конкурентоспособные кадры для этих стратегически важных отраслей», – прокомментировала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Студенты, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.
Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне.
Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
23 сентября 2025, 16:45
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С. Экология
70
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
23 сентября 2025, 15:59
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков. Общество
123
Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз.
23 сентября 2025, 15:47
В губернии стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»
Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз. Общество
116
В центре внимания
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
162
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
195
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
210
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
399
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
198
Весь список