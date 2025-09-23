Студенты региона могут принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»

175

Студенты Самарской области могут проверить свои знания и прикладные навыки, став участниками IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучающиеся вузов региона могут подать заявку и убедиться в готовности к выходу на рынок труда.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Подать заявку могут студенты, обучающиеся на любых направлениях подготовки – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ с 2017 года. Он охватывает 71 предметную область: от авиастроения до искусственного интеллекта. Каждый год олимпиада прирастает актуальными направлениями с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда.

За восемь сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1,4 млн студентов; более 28 000 дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4 000 человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 700 миллионов рублей.

От Самарской области только в предыдущем сезоне участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 1 961 обучающийся из 23 вузов. Лучшие из них получили 28 дипломов проекта.

«Молодежь Самарской области из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. В этом сезоне тематика олимпиады охватит широкий спектр направлений: от географии и дизайна до ядерной физики и искусственного интеллекта. Участники смогут решить практико-ориентированные задания, разработанные совместно с индустриальными партнерами олимпиады, войти в национальный кадровый резерв «Я – профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей. Уверен, IX сезон станет отправной точкой в карьере для студентов Самарской области и поможет им стать частью большого сообщества профессионалов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В IX сезоне участников ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.

«Олимпиада «Я – профессионал» дает возможность погрузиться в специфику будущей работы молодым специалистам, при этом участники могут выбрать любое направление вне зависимости от профиля обучения. В прошлом году студенты вузов Самарской области проявили высокий интерес к таким дисциплинам, как «Программирование и информационные технологии», «Экономика» и «Искусственный интеллект». В IX сезоне студентам доступны 70 направлений, среди которых пять новых – «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Олимпиада позволит выявить конкурентоспособные кадры для этих стратегически важных отраслей», – прокомментировала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Студенты, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»