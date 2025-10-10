Студенты из других регионов посетили самарские предприятия

134

На заседании Клуба занятой молодежи Самарской области подвели итоги проекта «Больше, чем работа». Этот федеральный проект профессионального развития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет для студентов и выпускников вузов и колледжей из регионов России нацелен на трудоустройство молодых специалистов.

В рамках проекта «Больше, чем работа» состоялись трехдневные стажировки студентов и выпускников вузов из Уфы, Волгограда и Ульяновска на двух крупных предприятиях Самарской области – ООО «Кубышевазот» и ТЭЦ Волжского автозавода (входит в ПАО «Т Плюс»). Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы.

Директор Управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин отметил, что проект «Больше, чем работа» одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство. «Участники проекта – в этом году 30 человек – прошли программу стажировки на ведущих предприятиях региона с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоили необходимые для работы навыки и знания. Уверен, что многие из них по окончании обучения вернутся жить и работать в Самарскую область», - отметил Александр Митюхин.

Представители предприятий считают, что «Больше, чем работа» – эффективный и перспективный проект.

«Трехдневный практикум включает знакомство с предприятием, проведение инструктажей, производственную практику, - прокомментировала Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО «Куйбышевазот». - Все это позволяет ребятам, которые уже выбрали свой профессиональный путь, показать возможности предприятий Самарской области – в том числе, для дальнейшего трудоустройства».

Глеб Канахин, студент 3 курса сызранского филиала СамГТУ, своим участием в проекте доволен, у него появился стимул устроиться на предприятия самарского филиала «Т Плюс». «Для нас провели не только интереснейшую экскурсию, но и рассказали об особенностях работы, возможностях для роста –привели в пример молодого специалиста, который чуть больше чем за год достиг высокого карьерного роста. Я захотел повторить его путь, и, возможно, достичь большего за короткое время, для меня это важно», - поделился Глеб Канахин.

Клуб занятой молодежи, в рамках которого подвели итоги проекта на площадке яхт-клуба «Дружба», объединил молодежь из разных регионов России, позволил сформировать представление о карьерных перспективах на промышленных предприятиях Самарской области.

«Идея создания Клуба занятой молодежи возникла в 2021 году, он начал свою работу в 2022-м, – рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области – руководитель департамента развития трудовых ресурсов Юлия Бренер. - Клуб занятой молодежи расширяет горизонты и привлекает студенческую аудиторию из регионов России – и в качестве участников проекта «Больше, чем работа», и как одноклубников. В условиях ограниченности трудовых ресурсов важно привлечение молодых специалистов, в том числе, из других регионов, на предприятиях Самарской области».

Фото: Минтруд Самарской области