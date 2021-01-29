Студентов вместо митингов зовут сдавать экзамены и закрывать «хвосты»

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Самарские вузы ищут способы не пустить студентов на несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Новые митинги его сторонников намечены на это воскресенье, 31 января.



В СамГТУ, например, приказом ректора Дмитрия Быкова продлили экзаменационную сессию — аккурат до 31 января. Объявления об этом опубликованы на сайте вуза и на страницах в соцсетях. В этих сообщениях указано, что 31 января с 12:00 преподаватели университета принимают зачеты и экзамены по всем дисциплинам (на полдень как раз намечены акции сторонников Навального). Любопытно, что в объявлении в соцсетях первоначально говорилось, что «при пересдаче можно рассчитывать на самую высокую оценку», однако позже пост отредактировали и эту ремарку убрали. Кроме того, от имени администрации СамГТУ были опубликованы предупреждения о том, что участие в несанкционированном митинге влечет за собой определенные последствия, вплоть до того, что это может создать помехи при трудоустройстве. «Хотите принять участие в митинге? Мы не вправе вам это запретить. Но прежде чем принять решение, хорошо подумайте», — говорится в соцсетях политеха.



В Самарском институте культуры на 31 января назначили глобальную пересдачу для закрытия «хвостов». «В это воскресенье с 12:00 до 15:00 все преподаватели идут на работу. Они будут ждать вас на кафедрах», — говорится в объявлении на странице СГИК во «ВКонтакте». Кроме того, администрация СГИК подчеркивает, что уважает личное мнение каждого из своих студентов, но творческий вуз — вне политики. Там подготовили карточки на тему того, что «гулять — это здорово, но гулять на несанкционированном митинге — такое себе». Также на сайте института размещены пояснения прокуратуры по поводу порядка посещения митингов.



В СГСПУ по 31 января включительно запустили акцию «Зачетные скидки», во время которой по студенческому билету предоставляется скидка 50% на билет в «Парк чудес Галилео» каждому студенту.

На электронных площадках других вузов подобных объявлений пока нет, пишет СО ОНЛАЙН.