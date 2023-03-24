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Студентов и педагогов Самарского  института культуры поздравили с профессиональным праздником

24 марта 2023 17:46
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Накануне Дня работника культуры самарский профильный вуз посетил координатор партийного проекта  «Культура малой Родины» в Самарской области Алексей Дегтев.

Об истории вуза и планах его развития рассказала гостям ректор Ольга Наумова. Создана новая музыкальная студия, оснащённая современной техникой. Для учащихся организован целый Центр прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи». Теперь молодые таланты имеют возможность качественной звукозаписи и создания собственных музыкальных роликов.

Координатор партийного проекта  «Культура малой Родины», председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев встретился с педагогами и студентами вуза, поздравил всех с наступающим праздником – Днем работника культуры, пожелал вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых творческих побед, достойным вручил награды и благодарственные письма.

«Поговорили о многом, поговорили о важном, — поделился Алексей Дегтев. — Отрадно, что молодежь неравнодушна к проблемам нашего города и страны в целом. В свою очередь, подробно рассказал о реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на территории Самары и Самарской области».

Федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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