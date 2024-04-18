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Студентам рассказали о преимуществах получения высшего образования в ведомственных вузах ФСИН России 

18 апреля 2024 16:28
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Сотрудники исправительной колонии №3 и следственного изолятора №2 УФСИН России по Самарской области встретились со студентами.

В рамках профориентационной работы сотрудники исправительной колонии №3 и следственного изолятора №2 УФСИН России по Самарской области встретились со студентами.

Сотрудники СИЗО-2 посетили «Сызранский политехнический колледж», а заместитель начальника ИК-3 Александр Осипов встретился с обучаемыми Новокуйбышевского филиала Самарского государственного политехнического университета.

В ходе мероприятий сотрудники пенитенциарного ведомства отметили, преимущества обучения в ведомственных вузах: полное государственное обеспечение, а также пользование льготами, предусмотренными для сотрудников УИС. Кроме того, срок обучения засчитывается в стаж службы, в последующем гарантировано трудоустройство, также выпускникам ведомственных вузов присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы».

Сотрудники УФСИН рассказали студентам об имеющихся вакансиях и требованиях к гражданам, поступающим на службу в УИС.

По окончанию мероприятий студенты получили буклеты и визитки, где собрана необходимая информация для будущих абитуриентов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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