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«Студенческий десант»: студенты  СамГТУ побывали в отделе информационного обеспечения  ГИБДД СО

23 января 2023 15:48
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Многие студенты уже имеют водительские удостоверения и управляют транспортными средствами, поэтому экскурсия в Центр была им особенно интересна.

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» студенты  Самарского государственного технического университета побывали в Центре автоматической фиксации административных правонарушений и отделе информационного обеспечения  Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Первым подразделением, куда отправились студенты, стал Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения.  Центр играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Подразделение укомплектовано по последнему слову техники, что упрощает процедуру регистрации всех правонарушений, которые происходят на дорогах региона.

Многие студенты уже имеют водительские удостоверения и управляют транспортными средствами, поэтому экскурсия в Центр была им особенно интересна. Начальник отдела информационно-методического обеспечения Центра Дмитрий Васиков разъяснил гостям принцип действия комплексов фотофиксации, особенности работы отдельных видов камер, порядок обработки материалов и направления постановлений о привлечении к ответственности в адрес собственников автомобилей.

Также студенты узнали, какие штрафные санкции грозят водителям, нарушения которых зафиксировали комплексы, работающие в автоматическом режиме, и какие меры применяются в случае неуплаты административных штрафов в срок. Вторым подразделением экскурсии стал отдел информационного обеспечения. Внедрение современных информационных технологий и автоматизированных информационных систем играют решающую роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника отдела Юлия Матвеева рассказала о задачах информационного значения, отметила, что   благодаря современному развитию информационных технологий, повышению уровня аппаратно-программного оснащения подразделений Госавтоинспекции, сотрудниками отдела на постоянной основе проводятся работы по внедрению и распространению передового и положительного опыта в оперативно-служебную деятельность, а также автоматизации информационных процессов, с целью повышения оперативности, эффективности и скорости взаимодействия подразделений Госавтоинспекции.

Студенты с большим вниманием слушали сотрудников полиции и задавали интересующие вопросы. В завершении экскурсии они поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции, пожелав им терпения в непростой работе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

 

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