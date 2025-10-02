Я нашел ошибку
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми

2 октября 2025 13:33
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми

В Перми, которая в этом году носит звание молодёжной столицы России, завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов Приволжского федерального округа «Труд крут». В числе призёров — представители Самарских студенческих отрядов. Бойцы показали высокий уровень подготовки, уверенность в своих силах и стремление к развитию.
Самарские бойцы выступили в трёх направлениях: строительное, медицинское и индустрия гостеприимства и туризма. Участники продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и способность эффективно работать в команде, находить нестандартные решения и быстро адаптироваться к профессиональным задачам. Конкурс также стал площадкой для обмена опытом с представителями 14 регионов округа и установления новых дружеских и профессиональных связей.

Особое признание получил студенческий медицинский отряд «Агапэ» Самарского государственного медицинского университета. По итогам конкурсной программы он занял третье место в общекомандном зачёте. Отряд «Агапэ» — первый медицинский студенческий отряд региона, сформированный на базе СамГМУ.
Летом 2025 года бойцы отряда приняли участие в ряде всероссийских проектов: они работали в Челябинске в составе Всероссийского медицинского отряда «Клиника» на базе РЖД-Медицина, выполняли обязанности медицинских сестёр в Южно-Сахалинской городской детской поликлинике в составе отряда «Галиотис», а также обеспечивали медицинское сопровождение Всероссийской стройки «Алабуга Строй».

«Хочу выразить благодарность каждому участнику за труд, настойчивость и желание совершенствоваться. Вы — будущее нашего округа и всей страны. Именно такие мероприятия помогают раскрыть потенциал молодых специалистов и приобрести важный профессиональный опыт», — отметил комиссар окружного штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Сархан Гришин. Он также добавил, что по итогам окружного этапа будет сформирована команда для участия во всероссийском конкурсе, где отряды ПФО традиционно показывают одни из лучших результатов.

