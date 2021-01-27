Студенческие отряды появятся в ссузах Самарской области

81

Самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов» начнет формировать штабы студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях Самарской области.

Идею создания штабов студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях региона поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече со студентами, которая прошла 25 января в День российского студенчества. «С удивлением узнал, что в колледжах и техникумах эта работа еще не ведется и штабов студенческих отрядов там нет. Давайте мы это вместе сделаем», - ответил Глава региона на предложении Ксении Мукиной, студентки Самарского энергетического колледжа, о создании штабов студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях.

Уже начиная с 28 января региональное отделение «Российских студенческих отрядов» начнет проводить встречи со студентами и руководством ссузов Самарской области. На встречах им презентуют деятельность студотрядов, расскажут о направлениях деятельности, возможностях трудоустройства и вступления в организацию.

Первым колледжем, который посетят бойцы РСО, станет Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Встреча там пройдет 28 января. Всего запланировано провести подобные встречи в 10 крупнейших ссузах региона.