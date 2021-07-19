Стройотряды Самарской области отправятся на целину в Крым

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24 июля ветераны стройотрядовского движения «Витязи» Куйбышевского авиационного института вместе с бойцами студенческого строительного отряда «Легион» Самарского национально-исследовательского университет имени академика С.П. Королева отправятся на работы по восстановлению Катерлезского Свято-Георгиевского монастыря в село Войково Республики Крым, что станет стартом объединения ветеранов движения студенческих отрядов Самарской области.

История создания студенческого строительного отряда «Витязи» начинается с середины февраля 1979 года. Первая целина прошла в городе Тольятти, бойцы занимались благоустройством нового города. На второй год отряд отправился в Ульяновскую область, где занимался строительством Ульяновского промышленного комплекса. На следующий год отправились бойцы в Красноярск на деревообрабатывающий комбинат, где заняли I место по комиссарской деятельности. Работал отряд также на Курильских островах, где строили дорогу.

Идею возрождения строительного отряда предложил Сергей Скоморохов – ветеран движения, которую поддержали ветераны отряда, вспоминая студенческие отряды с теплотой на душе. Как отмечают ветераны движения, на идею отозвались бойцы, которые не один год работали в составе строительного отряда «Витязь», для которых строительные отряды – это желание встретиться и поработать на благо нашей страны. Стройка в Крыму объединит ветеранов движения, которые находятся сейчас в разных городах России: Комсомольске-на-Амуре, Алтае, Ульяновске, Смоленске, Самаре, один из представителей отряда приедет из Германии.

Общий сбор для торжественного отправления ветеранов и бойцов студенческих отрядов Самарской области на целину в Республику Крым состоится на площадке железнодорожного вокзала города Самара в 14:00 местного времени 24 июля 2021 года.

Фото из открытых источников