Стройматериалы для блиндажей отправили бойцам СВО из Самары

150

28 июля из Самары в зону проведения специальной военной операции отправили две грузовых машины с пиломатериалами для строительства блиндажей. Гуманитарный груз сформирован департаментом транспорта администрации города Самара.



Пиломатериалы – около 35 кубов - отправлены подразделениям, которые расположены на Херсонском направлении.



Ранее в зону проведения спецоперации из Самары в составе груза весом более 50 тонн отправили 20 мотоциклов, 2 автомобиля УАЗ, детекторы дронов, РЭБ и другое необходимое оборудование.



Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи, их адреса доступны в прикрепленном файле. Регулярно «за ленту» забирают собранные посылки бойцы, которые приезжают в Самару в отпуск.

Фото: администрация Самары