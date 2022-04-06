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Сторонников раздельного семейного бюджета за два года стало больше

6 апреля 2022 11:47
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Сторонников раздельного семейного бюджета за два года стало больше

За время пандемии россияне стали чаще практиковать раздельный семейный бюджет, хотя большинство по-прежнему за традиционный подход: деньги в семье общие, и супруги тратят их по согласованию друг с другом.

Правильным способом распределения семейного бюджета большинство россиян считает такой, когда деньги общие, а супруги распоряжаются ими совместно, согласуя траты друг с другом (72%). По мнению 9% опрошенных, оптимальной является ситуация, когда у каждого из супругов свой кошелек. Деньги в семье общие, и каждый имеет право тратить их по своему усмотрению — это одобряют 5% опрошенных. Ситуацию, когда финансы общие, а распоряжается ими жена, считают разумной 4%. Лишь 2% россиян убеждены, что общими деньгами супругов должен распоряжаться муж (причем мужчины думают так чаще женщин — 4% против 1%).

На практике же в большинстве российских семей бюджет совместный. Такой подход принят в семьях 65% опрошенных. Раздельный семейный бюджет организован у каждого десятого респондента (10%). 7% россиян рассказали, что в их семье деньги общие, а тратят их супруги по своему усмотрению. 6% респондентов рассказали, что бюджетом распоряжается жена (чаще других так ведут семейный бюджет опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. — 15%). В семьях 3% опрошенных деньгами единолично распоряжается муж.

Кто из супругов должен зарабатывать больше? Каждый второй россиянин (50%) считает, что главным добытчиком в семье должен быть муж. Чаще в этом убеждены опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (60%) и сами мужчины (54% против 47% среди женщин). Еще 48% респондентов уверены, что финансовый вклад каждого из супругов в семью не имеет значения. Лишь 2% опрошенных считают, что женщина должна приносить в семью больше денег, чем муж.

В российских семьях сильный пол действительно чаще зарабатывает больше: о такой ситуации в своих «ячейках общества» сообщили 56% мужчин и 47% женщин. О том, что в их семью больше денег приносит женщина, рассказали 19% представительниц прекрасного пола и 17% мужчин. По словам 22% мужчин и 24% женщин, в их семьях заработки примерно равны.

Подход, при котором каждый из супругов тратит исключительно свои деньги, за время пандемии стали называть правильным чаще. При этом число тех, кто придерживается традиционного способа распределения семейного бюджета (деньги общие, и распоряжаются ими оба супруга по согласованию), сейчас меньше, чем в предыдущие годы: в 2009 году о таком подходе к финансам сообщали 74% опрошенных, в 2013-м — 71%, в 2020-м — 67%. Растет число россиян, не придающих значения тому, кто из супругов больше зарабатывает: сегодня мужчины и женщины придерживаются этой точки зрения в полтора раза чаще, чем в 2007 году. За два года выросло число семей, где жена зарабатывает больше мужа.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 375
  • Время проведения: 15 марта — 4 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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