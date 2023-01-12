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Столкнулись с проявлениями коррупции – сообщите!

12 января 2023 10:33
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Столкнулись с проявлениями коррупции – сообщите!

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями: проводит плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов по направлению противодействия коррупции, изучает оконченные и находящиеся в работе материалы исполнительных производств, ведет работу с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Главного Управления.

Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры.

Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

 

Теги: Судебные приставы

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