Стоимость куриных яиц и сливочного масла может снизиться

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Стоимость куриных яиц и сливочного масла в российских магазинах в обозримом будущем может снизиться на пять процентов после включения этих продуктов питания в перечень социально значимых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

В начале февраля 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продуктов питания. В дополненный список, в частности, попали куриные яйца первой и второй категорий, а также сливочное масло с массовой долей жира 72,5 процента.

В пресс-службе правительства РФ пояснили, что включение этих продуктов в перечень социально значимых позволит избежать включения в розничную стоимость бонусов, которые платят поставщики ретейлерам. Запрет на взимание подобного вознаграждения поспособствует сократить затраты производителей, что в конечном счета должно привести к снижению розничной стоимости этих продуктов питания.