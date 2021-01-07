Стоимость биткойна превысила $40 тыс.

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Биткойн в ходе торговой сессии в четверг рос на 8,5% и в пике достигал $40 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает ТАСС.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС