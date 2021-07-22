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Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, чёрный, серый.
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Стилисты рассказали, как сэкономить при покупке одежды и обуви

22 июля 2021 23:41
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Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, чёрный, серый.

У россиян ещё есть время приобрести одежду и обувь по старым ценам до осеннего подорожания, однако подходить к новым покупкам стоит с умом. Имиджмейкер и стилист Юлия Макушева сначала советует проанализировать гардероб, пишет Лайф.

"Стоит выбрать какие-то универсальные цвета: бежевый, чёрный, серый. Лучше купить одну хорошую, пусть и не очень дешевую вещь, чем приобретать много недорогих низкокачественных товаров", — приводит её слова телеканал "360".

Экономить не стоит на обуви и сумках, а юбку, джинсы или футболку можно выбрать подешевле. Сегодня модно сочетать дорогие и не очень вещи, заметила стилист. 

Её коллега Евгений Ильенко советует дождаться распродаж демисезонных коллекций, в ходе которых можно найти одежду на осень, и не дожидаться повышения цен. Кроме того, следует обратить внимание на более ноские, практичные и часто используемые в повседневной жизни вещи: в первую очередь это джинсы и хорошая, крепкая обувь.

 

Фото из открытых источников

Теги: советы стилисты

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